V Dekanih ne želijo sončne elektrarne Nova24TV Udeleženci četrtkovega zbora krajanov v Dekanih so se izrekli proti umestitvi sončne elektrarne na deponijo v bližini zaselka Sv. Nedelja, od Mestne občine Koper pa zahtevajo, da zastopa njihove interese. Župan Aleš Bržan je obljubil, da bo občina to storila. Krajani so jezni zaradi postopka umeščanja sončnih panelov s skupno močjo osem megavatov na devet hektarov zemljišča nad avtocestnim predoro ...

Sorodno Omenjeni Aleš Bržan

fotovoltaika Najbolj brano Osebe dneva Primož Roglič

Robert Golob

Janez Janša

Peter Prevc

Luka Dončić