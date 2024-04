Goljufu za trgovanje s kriptovalutami omogočil dostop do svojega računalnika Primorske novice Novogoriški policisti so obravnavali kaznivo dejanje spletne goljufije na Goriškem, ki se nanaša na trgovanje s kriptovalutami. Goljuf je poklical po telefonu oškodovanca in se predstavil kot uslužbenec kripto menjalnice. Prepričal ga je, da mu je za potrebe trgovanja s kriptovalutami omogočil dostop do svojega računalnika. Goljuf je z bančnega računa oškodovanca opravil transakcijo in ga oškodoval za več tisoč evrov. Okoliščine kaznivega dejanja policija še preiskuje.

