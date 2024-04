Najuglednejši delodajalec ostaja Lek, sledita Krka in Akrapovič 24ur.com Znova so podelili priznanja uglednim delodajalcem in razglasili najuglednejšega delodajalca po mnenju več kot 10.000 sodelujočih v raziskavi. Naziv Najuglednejši delodajalec 2023 si je letos že šestič prislužilo farmacevtsko podjetje Lek d. d., in to kar petič zapored.

Sorodno