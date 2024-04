Ustavno sodišče je zavrnilo pritožbo Janeza Janše na sodbo o žaljivem tvitu o novinarkah TV Slovenija Mojci Šetinc Pašek in Eugeniji Carl. Janša je namreč trdil, da mu je bila v sojenju kršena pravica do enakega varstva pravic in pravica do svobode izražanja. Carl je odločitev sodišča pozdravila in zapisala: "Zmaga za vse novinarke!"