Petru Prevcu plaketa za vrhunske dosežke in krepitev ugleda Policije 24ur.com Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalni direktor Policije Senad Jušić sta na sedežu ministrstva gostila vrhunske športnike in trenerje, zaposlene v Policiji. Sprejem je bil v znamenju slovesa skakalca Petra Prevca, ki je ob tej priložnosti prejel plaketo MNZ za vrhunske dosežke in krepitev ugleda policije v Sloveniji in svetu.

