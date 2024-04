V živo: Olimpija visoko vodi. Potrjena širitev lige, Krka ne bo izpadla. Sportal Klubi v ligi ABA igrajo zadnji krog rednega dela. Cedevita Olimpija je v troboju za četrto mesto – to v končnici prinaša prednost domačega terena – z Zadrom in Mego. Ob 18.00 igra v Zagrebu pri Ciboni. Ob polčasu vodi z 52:33. Krka bo v soboto za slovo od mednarodnega tekmovanja za to sezono igrala z Borcem, tekma pa ne bo več odločala ob obstanku, saj je potrjena širitev lige na 16 klubov in tako ne bo noben izpadel.

