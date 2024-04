Vladimir Putin se zadnjih dvajset let rad predstavlja kot ruski patriot, zavetnik krščanstva in tradicionalnih vrednot. V tem obdobju, sploh pa v zadnjih letih je redno izražal zaničevanje dekadentne evropske družbe in kulture. Vendar pa je Vladimir Putin, ki ga je pokojni Aleksej Navalni razkrinkal kot enega najbogatejših ljudi na planetu, hipokrit, dvoličnež.