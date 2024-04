SDH predlaga stečaj T-2 Slo-Tech Avtor Matej Huš Slovenski državni holding je vložil predlog za začetek stečajnega postopka telekomunikacijskega operaterja T-2, so sporočili iz podjetja. Iz SDH komentarjev ni, zato ni jasno niti, kdaj natančno so vložili zahtevek, iz T-2 pa sporočajo, da gre za neutemeljen in nezakonit predlog. Končno besedo bo imelo sodišče. Predhodni postopek ni javen, razen če dolžnik poda ugovor, ko se potem razpiše javni...

