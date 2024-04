Več tveganja prinaša več nevarnosti Primorske novice Dan po srhljivem padcu kolesarjev na dirki po Baskiji je razkril nove razsežnosti poškodb. Srečni so bili tisti, ki so bili le potolčeni in so jo odnesli z odrgninami. Med njimi je bil tudi Primož Roglič.

Sorodno















Omenjeni Primož Roglič Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Josip Iličić

Primož Roglič

Milan Kučan

Tanja Fajon