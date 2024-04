Ena najtemnejših zgodb 20. stoletja – 30 let od genocida v Ruandi RTV Slovenija Med aprilom in julijem leta 1994 se je v Ruandi zgodil eden najhujših zločinov v zadnjih desetletjih, saj je bilo v stotih dneh ubitih okoli 800. 000 ljudi oziroma dve tretjini vseh Tutsijev in 100. 000 zmernih Hutujev. Kako pa živijo v Ruandi danes?

