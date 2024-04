Cene bencina in dizla bodo v torek, 9. aprila, višje kot sedaj, izhaja iz analize cen gibanja goriv na mediteranskih trgih, ki so jo opravili na portalu Moje finance. Če seveda vlada ne zareže v marže in trošarine.

“Nova regulirana cena bencina bo po naših pričakovanjih prvič po lanskem oktobru višja od 1,54 evra,” napovedo. Pred letom dni je liter bencina stal približno 1,42 evra. Pri dizlu opaža ...