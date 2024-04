Risinje za konec visoko izgubile proti Italijankam, a cilj je dosežen Sportal Slovenska ženska hokejska reprezentanca je na zadnji, peti tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupine B) v Rigi doživele tretji poraz, s 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) so bile boljše Italijanke. Slovenke so ob treh porazih vpisale še dve zmagi, od tega eno po podaljšku in končale s petimi točkami. Na drugem sobotnem obračunu bodo vlogo prvih favoritinj za napredovanje poskušale upravičiti Slovakinje, ki ...

