V Ekvadorju je policija v petek vdrla v poslopje mehiškega veleposlaništva v Quitu in aretirala nekdanjega ekvadorskega podpredsednika, ki si je tam poiskal zatočišče pred sodnim pregonom. Mehika je ekvadorske oblasti obtožila kršenja mednarodnega prava in prekinila odnose s to državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.