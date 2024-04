Slovenke na poti do Pariza uspešno opravile tudi s tretjo oviro RTV Slovenija Slovenske odbojkarice sede so v Daliju v kvalifikacijah za paralimpijske igre po treh odigranih tekmah pri treh zmagah. Po zmagah nad Nemčijo in Ukrajino so bile tokrat varovanke selektorja Simona Božiča s 3:0 boljše od Japonske.

Sorodno