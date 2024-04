V ruski regiji Orenburg počil jez, več tisoč ljudi evakuirali Dnevnik Rusko regijo Orenburg je v petek zajelo močno deževje, zaradi katerega je v tamkajšnjem mestu Orsk počil jez, so sporočile lokalne oblasti in nemudoma sprožile evakuacije iz najbolj ogroženih predelov regije. Doslej so evakuirali že več kot 4000...

Sorodno





Omenjeni Moskva

Srbija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Uroš Brežan

Tamara Vonta

Maša Kociper

Janja Sluga