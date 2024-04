Šeško do novega gola, Bayern po popolnem preobratu izgubil 24ur.com V 28. krogu nemške Bundeslige so nogometaši Freiburga z 1:4 klonili proti Leipzigu, Bayern München pa je v drugem polčasu zapravil prednost dveh zadetkov in s 3:2 izgubil proti Heidenheimu ter za Leverkusnom po novem zaostaja za 16 točk.

