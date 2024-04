V državnem zboru na seji komisije je svojo pretresljivo zgodbo povedala Zdenka Pukmaister, ki ne ve, kaj se je zgodilo njenemu novorojenemu sinu, saj so ji jugoslovanske oblasti takoj po porodu otroka vzele in ga nikoli več ni videla. Kasneje so ji trdili, da je otrok umrl in da je na poti na pokopališče. Še bolj bizarno pa je to, da je zdravnik trdil, da je njen otrok v trebuhu umrle osebe. K ...