V Izraelu več deset tisoč ljudi zahtevalo dogovor o izpustitvi talcev RTV Slovenija V Tel Avivu in drugih mestih v Izraelu se je v soboto zbralo več deset tisoč ljudi, ki so protestirali proti premierju Benjaminu Netanjahuju in zahtevalo dogovor o izpustitvi talcev iz Gaze. Mineva pol leta od vdora Hamasa in začetka izraelskih napadov.

