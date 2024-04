Filmska legenda Jackie Chan praznuje 70 let Dnevnik Svetovno znani akcijski igralec, mojster borilnih veščin, režiser, producent in pevec Jackie Chan danes praznuje 70 let. Chan igra že vse od 60. let minulega stoletja. Doslej je nastopil v več kot 150 filmih in danes velja za najvplivnejšega...

Sorodno