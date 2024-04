Kaj se bo dogajalo zadnji dan največjega festivala videoiger v Sloveniji? #vŽivo SiOL.net Na današnji zadnji dan največjega igričarskega dogodka v Sloveniji, Game Gang Show, bodo na sporedu zaključni boji turnirjev v igrah NBA 2K24 in League of Legends, MasterCard izziv, katerega zmagovalec bo osvojil vstopnico za finale letošnje nogometne Lige prvakov, in pa razglasitev zmagovalca Heineken izziva v videoigri Player 0.0, ki se bo za nagrado lahko pomeril z večkratnim prvakom formule 1 Maxom Verstappnom.

Omenjeni formula 1

Heineken

NBA Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Janez Janša

Luka Dončić

Milan Kučan

Robert Golob