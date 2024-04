[Video] Kako so aretirali aktivistko Greto Nova24TV Aktivistko Greto Thunberg je včeraj policija v Haagu dvakrat pridržala, potem ko je s skupino drugih protestnikov proti subvencijam za fosilna goriva blokirala eno od glavnih prometnic v mestu. Thunberg se je pridružila več sto protestnikom na pohodu iz središča mesta do bližnje avtoceste A12, ki povezuje Haag z drugimi mesti, vključno z Amsterdamom, Rotterdamom in Utrechtom. Pohod je organiziral ...

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Anže Kopitar

Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Milan Kučan