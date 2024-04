Skrb za gozdove je ob lepem vremenu na letošnjo vseslovensko prostovoljsko akcijo sadnje dreves Pomladimo gozdove privabila rekordno število udeležencev. Udeležilo se je je med 800 in 900 prostovoljcev, ki so skupaj posadili okoli 10.000 dreves 14 različnih drevesnih vrst, so sporočili iz družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG). preberite več »