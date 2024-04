Iz narodnega parka v Tajvanu po potresu evakuirali več sto ljudi RTV Slovenija Iz tveganih predelov narodnega parka Taroko na vzhodu Tajvana so oblasti danes evakuirale več kot 400 ljudi. Na območju parka so bili ujeti zaradi zemeljskih plazov, ki jih je v sredo sprožil močan potres z magnitudo 7,4 in so blokirali več cest.

