Danes mineva pol leta od napadov palestinskega Hamasa na civiliste v Izraelu, ki so zahtevali več tisoč življenj civilistov. Ob šestmesečnem mejniku vojne pa bo danes v Ljubljani na Trgu republike shod za podporo Palestini. Shod, ki je sicer neprijavljen, organizira nevladna organizacija pod vodstvom Mukija Dobranića. “Ljudje, civilisti so negibni in krvavi ležali eden ob drugem,” so izpovedi ...