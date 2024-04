Noro, kakšni evrogoli so padali v Ljubljani. Srb zadel kar s svoje igralne polovice! Sportal Nogometaši Domžal so v sklepnem dejanju 29. kroga v nedeljo v gosteh premagali Bravo (3:1), dvoboj pa sta zaznamovala dva atraktivna zadetka Jošta Piška in velemojstrski gol Filipa Stuparevića, ki je zatresel mrežo z izjemnim lobom s svoje igralne polovice! Tako je Matej Podlogar v vlogi trenerja Domžal debitiral z veliko zmago. Maribor je v petek v gosteh premagal Aluminij (2:0), Olimpija je dan ...

