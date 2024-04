Etiopijec in Etiopijka najhitrejša na pariškem maratonu Dnevnik Na pariškem maratonu slavijo nova zmagovalca. Zmagovalec in zmagovalka v moški in ženski konkurenci prihajata iz Etiopije. Mulugeta Uma je zmagal pri moških, Mestawut Fikir je osvojila naslov pri ženskah v svojem prvem nastopu na najdaljši razdalji...

Sorodno Omenjeni Kenija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Nika Križnar

Anže Kopitar

Luka Dončić