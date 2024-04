Zadnji dan sejma lovstva in ribištva v Gornji Radgoni ni bil nič manj pester kot preostala dneva. Pripravili so tekmovanje v kuhanju lovskega golaža in ribje čorbe, nastopili so tudi lovski rogisti in lovski pevski zbori. Društvo ljubiteljev ptičarjev je pripravilo predstavitev lovskih psov ptičarjev, Kinološka zveza Slovenije pa predstavitev oddelka za šolanje službenih psov. Podelili so tudi priznanja za Slovenski ribiški produkt in 4. mednarodnega ocenjevanja divjačinskih salam. Utrinke s sejma je v objektiv ujel Jure Zauneker.