Rangers izenačili klubski rekord, Nashvillu pomembna zmaga Sportal Hokejisti Nashvilla so v boju za končnico severnoameriške lige NHL dosegli pomembno zmago, po kazenskih strelih so bili s 3:2 boljši od New Jerseyja. New York Rangers pa so s 53. zmago v sezoni izenačili klubski rekord izpred devetih sezon.