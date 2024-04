Celovec na uvodni poraz odgovoril z zmago Sportal Potem ko se je uvodna tekma finala IceHL med Celovcem in Salzburgom končala z zmago rdečih bikov v podaljšku (1:0), so Korošci na drugem obračunu zmagali s 5:2 in serijo, v kateri igrajo na štiri zmage, izenačili na 1:1 v zmagah. Slovenski napadalec Jan Muršak je zadel za 5:1 in podal za 4:1. Naslednja tekma bo v torek v Celovcu.

