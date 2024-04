Nekoč in danes: Poustvarjamo fotografije Marjana Cigliča Dnevnik Po drugi svetovni vojni je bilo Savsko naselje največje gradbišče v mestu. V soseski, ki so jo oblikovali številni znani slovenski arhitekti, so od leta 1946 rasle različne stanovanjske enote. Najprej so gradili enonadstropne hiše, v petdesetih...

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Tim Gajser

Robert Golob

Nika Križnar

Janez Janša

Luka Dončić