Spremembe v korist lokalnih skupnosti Gorenjski glas Župani občin Zgornje Gorenjske in doline Soče so se na aprilski razširjeni koordinaciji na Bledu srečali z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom, ki je med drugim predstavil načrtovane zakonske spremembe na področju gostinstva...

Sorodno

Omenjeni Matjaž Han Najbolj brano Osebe dneva Tim Gajser

Robert Golob

Nika Križnar

Janez Janša

Luka Dončić