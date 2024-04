Fenerbahče finale začel z mladinci, ki so po minuti zapustili igrišče 24ur.com Kar so pri turškem nogometnem velikanu napovedovali, so tudi realizirali. Fenerbahče je finale turškega superpokala v znak protesta začel s selekcijo U-19, ki se je po minuti igre znašla v zaostanku in nato na pobudo trenerja zapustila igrišče.

