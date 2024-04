Nogometaši Gorice, Beltincev in Primorja so v 24. krogu 2. slovenske lige slavili in izkoristili sobotni poraz vodilne Nafte pri Tolminu. Gorica je bila s 3:0 boljša od Ilirije, Beltinci so z 1:0 premagali Jadran Dekane, Primorje pa je z 2:1 ugnalo Krko.



Več na Ekipa24.si