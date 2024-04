(VIDEO) Zlatko na Trgu republike tokrat repal za Palestino topnews.si V središču Ljubljane se je včeraj popoldne zbralo več sto propalestinskih protestnikov, ki so opozorili, da Izrael izvaja genocid nad Palestinci. Protest, ki ga je po šestih mesecih vojne v Gazi organiziralo več gibanj in nevladnih organizacij, je potekal mirno, protestniki pa so z oblačili v spomin na umrle v Gazi prekrili večino Trga republike. […]...

