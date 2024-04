Na Upravni enoti Ljubljana spremenjene uradne ure SiOL.net Upravna enota Ljubljana z današnjim dnem prehaja na spremenjene uradne ure. V ponedeljek in torek bodo po novem uradne ure in poslovanje na okencih med 8. in 15. uro, v sredo med 8. in 18. uro ter v petek med 8. in 13. uro. Spremembo uradnih ur so omogočile spremembe uredbe o upravnem poslovanju, ki jih je sprejela vlada.

Sorodno Omenjeni Ljubljana

UE Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Milan Brglez

Primož Roglič

Tanja Fajon