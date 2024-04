Policisti v nadzor za večjo varnost motoristov SiOL.net Začenja se nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil, ki bo trajala do 21. aprila, so sporočili iz Agencije za varnost prometa (AVP). V tem času bodo policisti izvajali poostrene nadzore med drugim usmerjene v umirjanje hitrosti, nepravilno prehitevanje in psihofizično stanje voznikov, so napovedali.

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Matjaž Nemec

Milan Brglez

Milan Kučan