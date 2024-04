Tudi okrvavljena kolena ga ne ustavijo: Dončić dal vse za zmago Dallasa 24ur.com Košarkarji Dallasa se s polno paro približujejo močno želeni neposredni uvrstitvi v končnico lige NBA. Velik korak k temu so naredili z zmago proti Houston Rocketsom s 147:136, za katero so morali pošteno garati. Tekma je bila namreč odločena šele v podaljšku, v katerem so Mavericksi dali vse od sebe, kar dokazujejo tudi okrvavljena kolena prvega zvezdnika ekipa Luke Dončića.

