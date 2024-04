Van der Poel brez konkurence do granitne kocke Dnevnik Nizozemec Mathieu van der Poel je znova upravičil vlogo favorita in z novo predstavo za v kolesarsko zgodovino dobil tretji kolesarski spomenik sezone. Slovenca Jakob Omrzel in Erazem Valjavec sta z dvojno zmago zaznamovala mladinsko izvedbo.

Sorodno