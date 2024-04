Odličen atletski vikend Kladivarja: državni rekorderki, ekipna zmaga in uspeh v BiH Celje.info V cestnem teku na 10 kilometrov v francoskem Valenciennesu je včeraj od zmage pritekla kladivarjevka Klara Lukan in to s krepko izboljšanim državnim rekordom. Nova najboljša znamka znaša 31 minut ... Beri dalje ...

