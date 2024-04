Za večjo varnost motoristov: nova sezona se je začela, marsikateri motorist pa nanjo ni pripravljen RTV Slovenija Sončni dnevi in visoke temperature so na ceste v preteklih tednih že privabili večje število motoristov. Tudi zato se začenja vsakoletna preventivna akcija za večjo varnost voznikov enoslednih motornih vozil, ki bo trajala do 21. aprila.

