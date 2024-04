Slovenski kolesar Jakob Omrzel, sicer član novomeškega KK Adria Mobil, je zmagovalec mladinske različice (do 19 let) enodnevne dirke Pariz - Roubaix. Za popolno slovensko slavje je na 111 km dolgi trasi med Lecellesom in Roubaixom z drugim mestom poskrbel Erazem Valjavec. Oba sta bila na dirki del mlade slovenske selekcije. preberite več »