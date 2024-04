Bolj se Romi izobražujejo, bolj izginja romska kultura RTV Slovenija Romi v Sloveniji so v zadnjih treh desetletjih veliko naredili, a v javnosti še vedno vzbujajo več pozornosti posamezni primeri, ki mečejo slabo luč na celotno skupnost. S tem pa se krepita predvsem diskriminacija in sovražni govor do njih.

Sorodno