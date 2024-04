Nekoč ga niso spustili na igrišče, danes so najboljši prijatelji 24ur.com "Mi poskušamo nanj gledati, kot da ni zvezda. Je težko, ampak se trudimo. Tudi sam nam je zabičal, da ga moramo obravnavati kot povsem sebi enakega," pravita brata Andraž in Urban Lipec, ki sta odraščala z Benjaminom Šeškom. Beni prijatelje sicer še danes zbada, kako mu kot nekaj let mlajšemu fantu nekoč niso pustili zraven na igrišče, zdaj pa naj ga pač gledamo na televiziji, v smehu pripoveduje...