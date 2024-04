V Zdravstvenem domu (ZD) Ljubljana – Center bo v torek začela delovati ambulanta za neopredeljene zavarovane osebe. Prednostno se bodo opredeljevali pacienti, ki so imeli v tej enoti nazadnje izbranega osebnega zdravnika in imajo tukaj tudi svojo zdravstveno dokumentacijo, so sporočili iz zdravstvenega doma.