Vesno bo na evropske volitve popeljal Prebilič. Kdo vse bo še kandidiral? 24ur.com Kdo vse se je prebil na kandidatno listo stranke Vesna za prihajajoče evropske volitve? Pričakovano je nosilec liste postal kočevski župan Vladimir Prebilič, v stranki pa so zdaj razkrili tudi osem bolj ali manj znanih imen, ki se bodo na volitvah potegovala za mesto v Evropskem parlamentu. Vesna je s predstavitvijo kandidatne liste in programa začela tudi z zbiranjem 1000 podpisov podpore. In ka...

