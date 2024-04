VIDEO: Slavko Ivančić in Lean Kozlar Luigi predstavljata skupno, romantično pesem “Lepo” Lokalec.si Dva primorska glasbenika, Lean Kozlar Luigi in Slavko Ivančić, sta združila glasove v novi skladbi ‘Lepo’. Skladbo je spisal Lean. Sprva jo je pisal zase, a že v fazi nastanka ugotovil, da bi bila boljša kot duet. K sodelovanju je povabil legendarnega Slavka Ivančića, ki se ni obotavljal, ampak je bil takoj za. In pred vami je skladba ‘Lepo’, plod sodelovanja dveh generacij primorskih glasbenikov ...

