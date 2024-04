Obisk ministra Arčona pri slovenski manjšini na Hrvaškem Vlada RS Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon se je danes mudil na Hrvaškem. O stvarnosti in izzivih se pogovarjal z vodstvom krovne organizacije Zveze slovenskih društev na Hrvaškem, se srečal s predsednikom Sveta za slovensko narodno manjšino Primorsko-goranske županije in Slovenskega kulturnega društva Snežnik Lovran ter obiskal Osnovno šol Kozala.

