Koprski policisti preiskujejo več tatvin avtomobilov, do katerih je prišlo ta konec tedna. V soboto popoldne so prejeli prijavo, da je v Piranu nekdo ukradel osebni avtomobil audi Q2 sive barve, ki je bil parkiran pri šoli in je vreden 38.000 evrov. Zvečer pa prijavo, da so v Kopru ukradli osebni avtomobil BMW. Parkiran je bil pred trgovino v Kopru, prijaviteljica pa je imela ključ vozila pri sebi ...