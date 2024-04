V petih letih v nesrečah umrlo več kot sto motoristov Primorske novice Danes se začenja dvotedenska nacionalna preventivna akcija za večjo varnost voznikov motorjev in mopedov. Agencija za varnost prometa bo pripravila več preventivnih delavnic, policisti pa bodo med poostrenimi nadzori posebej pozorni na motoriste. Ti so še vedno največkrat sami odgovorni za nesreče, v katerih so udeleženi.

Sorodno













Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Vladimir Prebilič

Matej Arčon

Boštjan Poklukar