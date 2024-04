Trump bi odločitev o pravici do splava prepustil posameznim zveznim državam N1 Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump je danes izrazil stališče, da bi zvezne države same morale odločati o pravici do umetne prekinitve nosečnosti. S tem je kandidat republikancev zavrnil urejanje tega vprašanja na ravni celotnih ZDA, poročajo ameriški mediji.

